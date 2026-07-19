Нутрициолог рассказала, чем опасны косточки и кислоты в малине

Малина, которую многие считают главным помощником в борьбе с простудой, может таить скрытые риски для зубов и желудка. В беседе с NEWS.ru нутрициолог Елена Милаева объяснила, кому и почему стоит быть осторожнее с этой ягодой.

По словам эксперта, обилие мелких косточек и фруктовых кислот работает как мягкий абразив: раздражает слизистую желудка (что особенно опасно при гастрите и язве) и может спровоцировать деминерализацию — истончение зубной эмали. Кроме того, малина богата салицилатами, которые способны вызвать аллергические реакции — от лёгкой сыпи до серьёзных отёков.

«После поедания малины обязательно прополощите рот водой», — рекомендует специалист.

В детский рацион ягоду стоит вводить не раньше 10 месяцев, начиная с одной-двух ягод. До трёх лет безопасная порция — небольшая горсть (до 50 г) пару раз в неделю, для детей постарше — 150-200 г в день.

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