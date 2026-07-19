Как не пострадать от жары на отдыхе за границей

Эксперты ВОЗ дали россиянам рекомендации по защите от жары во время зарубежного отдыха.

Ключевой мерой остаётся профилактика: важно не дожидаться ощущения жажды и заранее заботиться о защите от солнца, заявили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения, передаёт РИА Новости.

«Учитывая участившиеся случаи аномальной жары во многих частях мира, включая Европейский регион, ВОЗ рекомендует путешественникам защищать себя, соблюдая следующие правила: находиться в тени; пить воду до того, как почувствуется жажда; закрывать шторы днём в помещении; не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях», – подчеркнули в организации.

Особого внимания требуют дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. В ВОЗ также напомнили, что перед поездкой стоит изучить официальную медицинскую информацию о стране назначения, проверить актуальность прививок, соблюдать меры безопасности в отношении еды и воды, а при появлении тревожных симптомов – незамедлительно обращаться за медицинской помощью.