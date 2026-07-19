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Россиянам рассказали, как не пострадать от жары на отдыхе за границей

Свободная пресса

Эксперты ВОЗ дали россиянам рекомендации по защите от жары во время зарубежного отдыха.

Как не пострадать от жары на отдыхе за границей
© РИА Новости

Ключевой мерой остаётся профилактика: важно не дожидаться ощущения жажды и заранее заботиться о защите от солнца, заявили в российском офисе Всемирной организации здравоохранения, передаёт РИА Новости.

«Учитывая участившиеся случаи аномальной жары во многих частях мира, включая Европейский регион, ВОЗ рекомендует путешественникам защищать себя, соблюдая следующие правила: находиться в тени; пить воду до того, как почувствуется жажда; закрывать шторы днём в помещении; не оставлять детей и животных в припаркованных автомобилях», – подчеркнули в организации.

Особого внимания требуют дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. В ВОЗ также напомнили, что перед поездкой стоит изучить официальную медицинскую информацию о стране назначения, проверить актуальность прививок, соблюдать меры безопасности в отношении еды и воды, а при появлении тревожных симптомов – незамедлительно обращаться за медицинской помощью.