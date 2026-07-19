Стоматолог назвал самые опасные для зубов лайфхаки из интернета

Домашнее отбеливание, элайнеры по фото и самодельные виниры из интернета всё чаще приводят пациентов в кресло стоматолога с необратимыми последствиями. О самых опасных трендах в беседе с «Чемпионатом» рассказала стоматологический гигиенист клиники «Все свои» Анна Железняк.

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По словам эксперта, главная группа риска — средства для домашнего отбеливания с маркетплейсов. В отличие от профессиональных процедур, где дёсны защищены, а концентрация состава выверена, дешёвые гели и пенки содержат агрессивные кислоты и абразивы. Результат — острая чувствительность, эрозия и истончение эмали, которая не восстанавливается.

Вторая категория — домашняя ортодонтия: элайнеры и резинки без диагностики. Перемещение зубов требует точного расчёта давления на связку и кость. Без контроля корни рассасываются, костная пластина истончается, что ведёт к подвижности и потере зубов.

Самый разрушительный тренд — моментальные виниры и съёмные накладки, которые пациенты фиксируют даже на секундный клей. Под пластиком создаётся влажная среда без доступа слюны, где бактерии стремительно размножаются. Возникает обширный кариес, опоясывающий весь зуб. При использовании токсичных составов развивается химический ожог пульпы и её некроз. Инфекция выходит за пределы корня — и зуб нередко приходится удалять.