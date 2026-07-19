Названа ягода, полезная при диабете

Голубика может быть безопасной и полезной ягодой для людей с сахарным диабетом и преддиабетом.

Как рассказала KP.RU доктор биологических наук, профессор Вера Коденцова, у голубики низкий гликемический индекс. Благодаря этому ее употребление не приводит к резкому повышению уровня сахара в крови, что важно при нарушениях углеводного обмена.

Коденцова также отметила, что голубика богата полифенолами. Эти вещества помогают нейтрализовать свободные радикалы, защищают клетки от повреждений и могут снижать уровень хронического воспаления.

Кроме того, ягода считается полезной для мозга, сосудов и сердца. В ее составе есть соединения, которые помогают поддерживать бодрость и общее состояние организма.

Еще одно преимущество голубики — содержание витамина K1. В 100 граммах ягоды находится около 16% суточной нормы этого витамина, который связан с поддержанием плотности костей.

По словам специалиста, регулярное употребление голубики может быть частью рациона, направленного на поддержку здоровья, в том числе у людей с диабетом и преддиабетом.