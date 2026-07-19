В чем польза лисичек

В разгар грибного сезона нижегородцам напомнили, чем полезны лисички. Соответствующий пост представитель сферы здравоохранения Алексей Никонов опубликовал в Telegram.

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По его словам, этот гриб является одним из основных растительных источников витамина D2. Также в состав лисичек входят бета-глюканы, которые «включают» иммунные клетки организма. Ярко-оранжевый цвет грибам придают лютеин и бета-каротин. Они полезны для сетчатки глаза и помогают от перегрузок и синего излучения экранов.

Также в состав лисичек входит вещество хиноманноза. Оно действует как мягкий естественный детокс, блокируя паразитов без вреда организму. Из-за этого вещества лисички никогда не бывают червивыми.

При этом Никонов посоветовал не злоупотреблять лисичками. Нормой является порция 100–150 граммов в готовом виде не более двух раз в неделю.

Ранее нижегородцы рассказали, в каких лесах больше всего лисичек.