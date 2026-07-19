Эндокринолог объяснил, почему врачи считают ожирение серьезным заболеванием

Эндокринолог АО «Медицина» Наталия Тананакина объяснила в беседе с «Чемпионатом», почему врачи считают ожирение серьёзным заболеванием. С точки зрения эндокринологии это не эстетическая проблема, а хроническое полиэтиологическое заболевание, при котором в организме накапливается избыточная жировая ткань, нарушается работа практически всех систем.

© Чемпионат.com

Опасность в том, что оно может долго протекать «тихо»: человек ещё не чувствует серьёзных жалоб, но в организме уже формируются гипертония, атеросклероз, жировая болезнь печени, нарушения углеводного обмена и другие осложнения. Поэтому одного только показателя веса недостаточно. Врач оценивает не только ИМТ, но и распределение жира, особенно абдоминальное ожирение, потому что висцеральный жир считается метаболически наиболее опасным.

«Ожирение влияет на обмен веществ, гормональный фон и воспалительные процессы. Избыточная жировая ткань меняет чувствительность клеток к инсулину, усиливает нагрузку на сердце и сосуды, повышает риск сахарного диабета второго типа, болезней печени, желчного пузыря, суставов и репродуктивных нарушений. У женщин нередко возникают нарушения менструального цикла, ановуляция и трудности с зачатием, у мужчин — снижение репродуктивного потенциала», — сказала Тананакина.

Отдельную роль играют психоэмоциональные факторы. Ожирение часто сочетается с депрессией, тревожностью и расстройствами пищевого поведения, а эти состояния, в свою очередь, могут усиливать переедание, нарушать контроль аппетита и мешать снижению веса.