Эксперты назвали возраст, когда заканчивается молодость

В России назвали возраст, когда заканчивается молодость
Главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева сообщала, когда завершается возраст молодежи.
Напомним, ранее врач-гериатр и невролог Валерий Новоселов указал, что люди стареют по-разному, и порой 50-летний человек функционально может быть ближе к 35, а кто-то в 40 уже демонстрирует признаки 70-летнего.
По его словам, распространённое мнение о том, что люди стали дольше оставаться молодыми, не вполне соответствует действительности: современный образ жизни, питание и фитнес помогают лучше выглядеть, но не продлевают саму фазу молодости.