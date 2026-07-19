Эксперты назвали возраст, когда заканчивается молодость

Главный внештатный гериатр Минздрава, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева сообщала, когда завершается возраст молодежи.

«Официально молодой возраст заканчивается по классификации ВОЗ в 45 лет. Поэтому, если ориентироваться на классификацию ВОЗ, то это где-то 45 лет», - цитирует эксперта РИА Новости.

Напомним, ранее врач-гериатр и невролог Валерий Новоселов указал, что люди стареют по-разному, и порой 50-летний человек функционально может быть ближе к 35, а кто-то в 40 уже демонстрирует признаки 70-летнего.

По его словам, распространённое мнение о том, что люди стали дольше оставаться молодыми, не вполне соответствует действительности: современный образ жизни, питание и фитнес помогают лучше выглядеть, но не продлевают саму фазу молодости.