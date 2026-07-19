Россиянам назвали способы перенести жару

Соблюдение питьевого режима, использование солнцезащитного крема и отказ от сладких напитков помогут снизить вредное воздействие высоких температур.

Об этом РИА Новости рассказал врач-терапевт компании «СберЗдоровье» Алексей Абызов.

По его словам, взрослым при отсутствии противопоказаний в жаркую погоду рекомендуется выпивать примерно полтора-два литра воды в сутки, а при интенсивных нагрузках объём жидкости можно увеличить ещё на 500-1000 мл. При этом крайне важно полностью исключить сладкие и алкогольные напитки, поскольку они лишь усиливают потерю влаги организмом.

Также специалист посоветовал обязательно наносить на открытые участки кожи солнцезащитный крем, причём делать это за 15–30 минут до выхода из помещения.

«Для прогулок по городу нужен SPF не ниже 30, а при длительном пребывании на солнце — не менее 50», — уточнил он.

Физическую активность на открытом воздухе терапевт рекомендовал переносить на утро или вечер, а в пик солнечной активности - с 10 до 16 часов - по возможности избегать нахождения вне помещений.

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