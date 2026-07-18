Врач Мясников дал советы, как защищать кожу летом

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников рассказал, что для снижения риска меланомы необходимо избегать солнечных ожогов.

«Избегайте пика солнечной активности, используйте солнцезащитный крем», — посоветовал он в интервью информационной службе «Вести».

По словам врача, на всё тело требуется не менее 30 г крема. Средство нужно наносить толстым слоем и обновлять каждые два часа, а также после купания, не полагаясь на маркировку «водостойкий». Альтернативой может стать одежда с ультрафиолетовой защитой, надёжность которой достигает 98%.

Особую осторожность Мясников рекомендовал соблюдать блондинам со светлой кожей и голубыми глазами. Открытые участки тела им следует защищать даже в облачную погоду, поскольку через облака проходит 80% ультрафиолета.

Ранее Мясников в беседе с НСН заявил, что МРТ не стоит проводить без назначения, поскольку такое обследование требует медицинских оснований и тщательной расшифровки.