Как заставить мозг работать лучше летом: советы без таблеток

Летом бывает сложно сосредоточиться: жара, усталость и постоянный поток информации снижают продуктивность. Однако поддержать работоспособность можно и без «волшебных таблеток» — специалисты советуют обратить внимание на образ жизни, питание и режим дня, уверяют авторы канала «KP.RU:Комсомольская правда».

По словам врачей, препаратов, которые могли бы заметно улучшить память и мышление у здорового человека, сегодня не существует. Эффективность большинства популярных ноотропов для людей без медицинских показаний убедительно не доказана. А бесконтрольный прием психостимуляторов может дать лишь кратковременный эффект, после которого нередко появляются упадок сил и снижение настроения.

Зато есть несколько природных веществ, которые помогают ненадолго повысить концентрацию внимания. В первую очередь это кофеин, содержащийся в кофе, и L-теанин из зеленого чая. Также специалисты отмечают родиолу розовую и куркумин — вещество, которое содержится в куркуме. При этом важно не переборщить: слишком большие дозы кофе или других стимуляторов могут привести к раздражительности и перевозбуждению.

На работу мозга влияет и солнечный свет. При его недостатке в организме может снижаться уровень витамина D, который участвует в работе нервной системы. Поэтому летом стоит чаще бывать на улице, а в рацион включать продукты, богатые витамином D, омега-3 и витаминами группы B. К ним относятся жирная морская рыба, зеленые овощи, бобовые, авокадо и шпинат.

Не менее важен отдых. Для мозга лучший способ восстановиться — не бездельничать, а переключиться на другое занятие. Хобби, чтение, изучение иностранного языка или даже новый кулинарный рецепт помогают сменить нагрузку и сохранить ясность мышления.

Еще одна полезная привычка — периодически устраивать «цифровой детокс». Постоянный поток новостей и сообщений перегружает нервную систему и повышает уровень стресса. Даже короткий перерыв без гаджетов помогает мозгу восстановиться.

Григорий Гамзабеков и Анаит Арутюнян в своих научных исследованиях также напоминали, что растет интерес и к биохакингу. Но стоит помнить, что такие немедицинские методы обязательно должны использоваться только под контролем врача.

Специалисты также напоминают о простых правилах, которые работают круглый год: соблюдать режим сна, регулярно двигаться, осваивать новые навыки и отказаться от вредных привычек. Именно такие ежедневные привычки, а не чудо-средства, помогают дольше сохранять хорошую память, концентрацию и работоспособность.

Ученые все чаще приходят к выводу, что здоровье мозга формируется не в пожилом возрасте, а на протяжении всей жизни. Рацион питания, употребление кофеина и другие повседневные привычки способны влиять на память, концентрацию внимания и риск возрастных когнитивных нарушений, рассказывал «ГлагоL».