Ягоды или фрукты? Диетолог назвала главную пользу и опасность

Между сезонными ягодами и фруктами есть существенная разница в воздействии на организм.

«Наибольшую пользу приносят темные ягоды: черника, ежевика, голубика, малина и смородина. В них высоко содержание антиоксидантов и клетчатки при минимальном количестве природных сахаров. Они не провоцируют резких скачков глюкозы в крови и бережно относятся к углеводному обмену», — сообщила «Свободной Прессе» диетолог, нутрициолог Виктория Кострова.

К сладким фруктам (таким как виноград, дыня, арбуз, а также к черешне) стоит относиться с осторожностью. В них достаточно высокое содержание фруктозы.

«В отличие от глюкозы, фруктоза метаболизируется исключительно в печени. Если сладких фруктов в рационе слишком много, печень не успевает перерабатывать углеводы в энергию и начинает запасать их в виде жира. А это один из факторов развития неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и набора лишнего веса. Важно помнить, что фрукты - это скорее десерт, а не основной прием пищи. Безопасная суточная норма для здорового взрослого человека составляет около 300 гр. Например, разовая порция клубники или черешни должна ограничиваться 150 гр (это примерно полторы горсти)», - резюмировала диетолог.

Ранее диетолог объяснил, сколько можно съесть ягод в день.