Ученые выяснили, как улучшить спортивные результаты

Международная группа исследователей подвела итоги 33 научных работ с участием более 500 атлетов разного уровня подготовки. Вывод однозначен: свекольный сок действительно помогает улучшить спортивные результаты. У спортсменов, употреблявших его в концентрированном виде перед тренировкой, отмечается умеренное улучшение взрывной силы, увеличение скорости бега и потребления кислорода. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Nutrition.

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С чем связан чудо-эффект

Все дело в пищевых нитратах — соединениях, которые в изобилии содержатся в свекле и листовой зелени. Попадая в организм, они преобразуются в оксид азота — молекулу, которая расширяет кровеносные сосуды. Это улучшает приток крови к работающим мышцам, усиливает доставку кислорода и питательных веществ. Кроме того, оксид азота повышает эффективность митохондрий — клеточных «электростанций», позволяя мышцам производить тот же объем энергии с меньшим потреблением кислорода.

Наибольший положительный эффект зафиксирован у тех, кто выпивал 70–140 мл концентрированного сока или 250–500 мл обычного примерно за два часа до тренировки. Именно столько времени требуется пищеварительной системе, чтобы преобразовать нитраты в оксид азота. Более ранний прием — например, за три часа — не давал столь стабильных результатов.

Кому полезен сок свеклы

Сок свеклы помогает как при коротких взрывных усилиях, так и при длительных упражнениях на выносливость, требующих выносливости. В видах спорта с повторяющимися высокоинтенсивными действиями, например в футболе, напиток дает заметное преимущество: мышцы сокращаются с большей силой, а утомление наступает позже.

У бегунов и велосипедистов свекольный сок увеличивает максимальное потребление кислорода. При этом наиболее выраженный эффект наблюдается у спортсменов-любителей. Судя по всему, организм элитных атлетов уже максимально приспособлен к нагрузкам и его энергетический резерв невелик.

Свекольный сок также снижает у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких артериальное давление, улучшает работу сердца и сосудов, позволяя проходить более длинные дистанции в тестах на выносливость. Для тех, кто испытывает серьезные ограничения в повседневной подвижности, это может означать реальное улучшение качества жизни.