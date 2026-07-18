Врачи сравнили физиологическую реакцию на погоду у мужчин и женщин

Одинокие пожилые люди являются наиболее уязвимой группой во время экстремальной жары, и среди них происходит большинство смертей, связанных с высокими температурами. Об этом рассказал региональный директор Всемирной организации здравоохранения по Европе Ханс Клюге, передает ТАСС.

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По его словам, смертность женщин от жары примерно в два раза выше, чем у мужчин, отчасти потому, что они живут дольше и составляют большую долю пожилых людей. Беременные женщины подвергаются повышенному риску преждевременных родов, рождения детей с низкой массой тела и мертворождения.

Клюге также отметил, что серьезной опасности подвергаются работники на открытом воздухе — в строительстве, сельском хозяйстве и логистике, — чьи возможности прекратить работу или получить доступ к тени и воде часто ограничены.Летняя жара — испытание и для водителей, многие из которых держат воду в пластиковых бутылках в салоне «на всякий случай. Однако глоток из такой нагретой бутылки может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Каждый автолюбитель знает, что закрытая машина на солнце нагревается стремительно: даже при плюс 26 градусах на улице через 20 минут температура в салоне достигает плюс 42, а через 40 минут — 48. В более жаркую погоду показатели еще выше: при плюс 30 градусах внутри автомобиля уже через 30-40 минут может быть до плюс 70. Именно эти цифры становятся критической точкой для химических процессов в пластиковой таре.