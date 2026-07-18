Названа еда, убивающая каждого четвертого с проблемами сердца

Ультрапереработанные продукты могут быть причиной в 25% случаев смертей от сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом говорится в статье издания American Journal of Preventive Medicine, выдержки из которой приводит РИА Новости.

Согласно результатам исследования, ультрапереработанные продукты, такие как фастфуд и сладкая газировка, могут быть ответственны за четверть смертельных исходов, связанных с заболеваниями сердца

При этом учёные отмечают, что необходимы клинические и общественные меры, которые будут направленны на снижение потребления ультрапереработанных продуктов как ключевого компонента профилактики недугов сердечно-сосудистой системы.

Согласно оценкам исследователей, сокращение потребления такой продукции на 20-50% позволит бы предотвратить десятки тысяч новых случаев заболеваний и тысячи смертей ежегодно.

Напомним, к категории ультрапереработанных продуктов относятся не только готовые блюда и фастфуд, но также сладкие газированные напитки, сухие завтраки и мясные полуфабрикаты

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», врач общей практики и специалист по инфекционным заболеваниям Крис ван Туллекен заявил, что избыток ультрапереработанных продуктов в рационе может повышать риск преждевременной смерти и наносить здоровью больший вред, чем курение.