Почему жить в квартире без ремонта опасно для здоровья

В России молодые семьи стали покупать квартиры без отделки и годами копить на ремонт. Со временем они докупают необходимую мебель, гарнитур и другие предметы интерьера, а до этого момента живут в бетонных стенах. Однако такая стратегия, несмотря на экономическую выгоду, может быть опасна для здоровья. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

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По ее словам, хотя бы минимальный ремонт необходим, потому что жизнь в квартире без отделки может спровоцировать нарушение работы многих органов и систем, но особенно страдают сердечно-сосудистая и дыхательная.

— Когда человек живет среди бетонных стен, частицы пыли постоянно циркулируют в воздухе. Попадая в легкие, они вызывают раздражение слизистых оболочек, что может привести к хроническим проблемам с легкими, поэтому дышать таким воздухом критически опасно. Также жизнь в строящемся доме — серьезный стресс для организма, что негативно отражается на работе сердца. Когда человек живет в постоянном напряжении из-за внешних шумов, гормон стресса вырабатывается активнее, поэтому возрастает риск болезней сердца, — предупредила врач.

Еще одна опасность, которая поджидает владельцев квартир, живущих в бетонных стенах — плесень и грибки, сообщила Чернышова.

— В бетоне высокий уровень технологической влаги, а если системы вентиляции в помещении еще не проведены, на стенах может появиться черная плесень, токсины которой вызывают не только аллергические реакции, но и серьезные поражения легких, — рассказала терапевт.

Также в квартире без отделки повышаются риски простудных заболеваний, рассказала Чернышова.

— При отсутствии полноценного ремонта в квартире могут быть сильные сквозняки. Кроме того, бетон — достаточно холодный строительный материал. Если не носить теплую одежду, то со временем все это ослабит иммунитет и приведет к простуде, — пояснила терапевт.

Как правило, в квартире без отделки нет и необходимой бытовой техники, что приводит к проблемам с питанием, дополнила врач.

— Полноценные приемы пищи заменяются перекусами, а домашняя еда — готовыми блюдами из доставки, которые не содержат необходимого количества питательных веществ. Чем дольше человек живет в квартире без отделки и техники, тем выше риск проблем с пищеварением, — заверила Чернышова.

По мнению терапевта, людям стоит сделать хотя бы минимальный ремонт, прежде чем заезжать в новую квартиру. Это позволит минимизировать риски проблем со здоровьем.

Опасную черную плесень можно обнаружить в квартире не только на стенах или потолке, она может появиться и в бытовых приборах. Так, москвичка обнаружила ее в стиральной машинке. Насколько опасна черная плесень и можно ли ее вывести — рассказывает «Вечерняя Москва».