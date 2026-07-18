«Худеет» ли мозг при сильном истощении организма

Нервная система воспринимает ограничение питания как опасность.

Критический недостаток еды оказывает негативное влияние на когнитивные процессы. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила специалист по работе с расстройством пищевого поведения Екатерина Тетерникова.

«Мозг у нас может худеть. Это когда мы говорим про анорексию и очень низкие стадии, потому что там очень много жировой ткани. Действительно, когда смотришь, что человек в сильном истощении, то даже просто на уровне мозга он может похудеть. Дальше уже физиология когнитивных процессов и прочее. Наш мозг воспринимает все диеты и жёсткие ограничения как опасность, что в мире происходит что-то ужасное. Он не в курсе, что холодильник по-прежнему на кухне и в магазинах есть продукты. То есть наш мозг на уровне тела воспринимает это как будто блокадный Ленинград. Все видели когда-то передачи и программы, что люди, пережившие эпизоды сильного голода, потом всегда запасают еду, [любят — прим. ГМ] поесть впрок и так далее. Поэтому наш мозг интерпретирует это как опасность, и всегда в нас будет потребность съесть что-то про запас».

Ранее Тетерникова назвала неприличными комплименты по поводу веса. Не следует говорить человеку, что он поправился или похудел. Подобные комментарии в свой адрес лучше игнорировать, подчеркнула она.