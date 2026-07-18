Как хранить лекарства в жару

Руководитель медицинского отдела фармацевтической компании «Биннофарм Групп», кандидат медицинских наук Наталья Олиферук рассказала в беседе с RT о том, как жара влияет на лекарства, почему нельзя оставлять аптечку в машине и как правильно перевозить препараты в отпуске.

По словам эксперта, если нарушаются условия хранения, лекарство может потерять заявленные свойства.

«Производители лекарств не случайно указывают на листках-вкладышах условия хранения — каждый препарат проходит множество исследований стабильности, а именно — как ведёт себя состав в разных климатических условиях. Именно поэтому летом особенно важно соблюдать правила хранения как дома, так и в поездках. Наиболее чувствительны к жаре препараты, которые необходимо хранить в холодильнике, — некоторые вакцины, биологические препараты и отдельные гормональные средства. Однако и лекарства, рассчитанные на хранение при комнатной температуре, не предназначены для длительного пребывания при +35…+40 °С, например в автомобиле или под прямыми солнечными лучами», — предупредила Олиферук.

Она подчеркнула, что особое внимание стоит уделять препаратам для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая средства от давления и антиаритмические препараты, поскольку перегрев способен снизить их эффективность.

«Высокие температуры также могут повлиять на стабильность любого лекарственного препарата, например антибиотиков, антигистаминных, обезболивающих и противовоспалительных препаратов. Более чувствительны к нагреванию и отдельные лекарственные формы: глазные капли, сиропы, мази, кремы, свечи, а также дозированные аэрозольные ингаляторы. Если препарат находился в условиях, не соответствующих инструкции, использовать его не рекомендуется, даже если его внешний вид не изменился», — добавила она.

Собеседница RT отметила, что чаще всего перегрев приводит не к токсичности, а к снижению эффективности препарата или изменению его стабильности.

«Однако для отдельных лекарственных средств при нарушении условий хранения продукты распада действующего вещества действительно могут изменить профиль безопасности. Поэтому, если есть основания полагать, что препарат хранился в ненадлежащих условиях, необходимо заменить его новым. Летом температура в салоне автомобиля может превысить +60 °С всего за несколько часов, даже если на улице около +30 °С. Для большинства лекарственных препаратов такие условия хранения недопустимы. Даже если упаковка выглядит целой и препарат внешне не изменился, это не означает, что он полностью сохранил свою эффективность и безопасность. Именно поэтому аптечку не стоит оставлять в машине даже на непродолжительное время», — заметила эксперт.

Ранее врач-офтальмолог, преподаватель кафедры биологии им. ак. В.Н. Ярыгина ИБПЧ Пироговского университета Элина Лобан рассказала о правильном подборе солнцезащитных очков.