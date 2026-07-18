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Биолог Удавлиев развенчал миф о съедобности ядовитых грибов после долгой варки

Газета.Ruиещё 2

Отваривание не делает ядовитые грибы безопасными, поскольку содержащиеся в них токсины сохраняют свои отравляющие свойства даже после термической обработки. Об этом ТАСС сообщил доктор биологических наук, профессор университета «Росбиотех» Дамир Удавлиев.

Биолог ответил, можно ли доварить поганки до съедобного состояния
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По его словам, в бледной поганке содержатся токсины под названием аманитины, которые обладают термостабильностью, то есть не разрушаются под воздействием высоких температур, даже на протяжении длительного времени.

Так специалист развенчал распространенный среди россиян миф о том, что если ядовитые грибы долго варить, несколько раз сливая воду, это выводит из них отравляющие вещества и делает пригодными для безопасного употребления в пищу.

Удавлиев пояснил, что этот метод — длительная варка с несколькими сливами воды — актуален только для некоторых видов так называемых условно съедобных грибов. В пример он привел волнушки, которые без такого способа приготовления остаются слишком горькими из-за наличия в них млечного сока.