Эндокринолог рассказал о неожиданной связи похудения и алкоголя

Пациенты, принимающие популярные препараты для контроля веса и диабета, стали все чаще сообщать, что алкоголь перестал приносить им удовольствие, а тяга к спиртному уменьшилась, рассказала эндокринолог Ирина Ленькина. Комментарий она дала «Ленте.ру».

Эксперт рассказал, что в медицинской практике последних двух лет накапливаются наблюдения, связывающие прием агонистов рецепторов ГПП-1 (препаратов, применяемых в первую очередь для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения) с изменением реакции на употребление алкоголя. Она пояснила, что получающие терапию такими препаратами, сообщают о снижении тяги к спиртному, уменьшении количества выпитого и потере привычного чувства удовольствия от алкогольных напитков.

«Все дело в том, что работа системы вознаграждения мозга, заставляющая испытывать удовольствие от еды, алкоголя, курения или азартных игр, плотно связано с гормоном дофамином. Агонисты ГПП-1 способны влиять на дофаминовые пути и активность нейронов в центрах подкрепления. Мозг начинает слабее реагировать на алкоголь как на источник удовольствия, а навязчивое – компульсивное — желание выпить, та самая тяга к спиртному, притупляется. Это помогает если не разрывать замкнутый круг зависимости полностью, то по крайней мере ослаблять его», — объяснила врач.

Ленькина подчеркнула, что в описанных экспериментах эффект наблюдался именно у людей с диагностированным алкогольным расстройством, а не у здоровых добровольцев. Это, по ее словам, позволяет рассматривать препараты агонисты ГПП-1 как потенциальное средство для терапии.

«В клинической практике мы действительно видим похожие наблюдения. Некоторые мои пациенты, которые получают терапию тирзепатида от Герофарм по показаниям, отмечали, что на фоне лечения у них снизился интерес к алкоголю. Кто-то говорит, что стал реже хотеть выпить бокал вина вечером, кто-то — что алкоголь перестал приносить прежнее удовольствие, а у части пациентов просто пропадает привычная импульсивная тяга “чего-то захотеть”: сладкого, перекуса, алкоголя», — сказала эндокринолог.

Она подчеркнула, что использовать такие лекарства самостоятельно для борьбы с тягой с спиртному, как и применять их без показаний для решения других проблем со здоровьем, преждевременно. Она пояснила, что пока неясно, сохранится ли эффект после отмены препарата, какими будут побочные эффекты и что произойдет с пациентами на фоне долгосрочного приема.

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