Врач объяснил, как помочь утопающему и не навредить ему

Неподготовленный человек не должен бросаться в воду для спасения утопающего, не оценив ситуацию, а проводить сердечно-легочную реанимацию могут только специалисты. Без соответствующего обучения нужно четко следовать инструкциям диспетчера службы "112", сообщил ТАСС ассистент кафедры кардиологии, сердечно-сосудистой и торакальной хирургии Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования Волгоградского медицинского университета (ВолгГМУ) Андрей Корнев.

"Если вы видите, что человек тонет, первое, что не нужно делать - самому бросаться вслед за пострадавшим в воду без оценки ситуации и собственных возможностей. Неподготовленный спасатель всегда рискует стать второй жертвой, поскольку в состоянии паники пострадавший может непроизвольно утянуть спасателя под воду. Если человек находится далеко от берега, лучше использовать спасательный круг, веревку или другие плавучие средства и незамедлительно вызвать спасательные службы", - сказал Корнев.

Он отметил, что после извлечения из воды важно сразу оценить сознание и дыхание пострадавшего. При этом тратить время на поиск пульса не следует, поскольку человек без медицинского образования может ошибиться. Если человек в сознании, лучше его успокоить, снять мокрую одежду, укрыть сухим пледом или одеждой и не позволять активно двигаться. Если пострадавший без сознания, но дышит, нужно уложить его в устойчивое боковое положение, чтобы снизить риск попадания рвотных масс в дыхательные пути, согреть и постоянно контролировать дыхание до приезда скорой.

"Если пострадавший не дышит или дыхание отсутствует, единственным эффективным способом сохранить ему жизнь до приезда врачей является сердечно-легочная реанимация (СЛР). Если вы проходили обучение по оказанию первой помощи, начинайте СЛР немедленно. Крайне важно понимать, если соответствующего обучения вы не проходили - звоните диспетчеру службы "112" и действуйте в соответствии его пошаговыми инструкциями", - отметил Корнев.

По словам врача-кардиолога, спасение не считается завершенным, если человек самостоятельно задышал, так как возможно отсроченное развитие дыхательной недостаточности и отека легких, нарушения ритма сердца, которые могут возникнуть даже спустя несколько часов. Поэтому любой пострадавший на воде должен быть осмотрен медицинским работником. При это врач подчеркнул, что распространенное мнение, что пострадавшего нужно перевернуть вниз головой или надавливать ему на живот - ошибочно, такие действия лишь задерживают начало первой помощи и могут спровоцировать рвоту с последующей аспирацией. Также не стоит давать пострадавшему сразу пить воду или согревающие напитки, поскольку сохраняется высокий риск нарушения глотания.