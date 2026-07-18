Как вести себя при встрече с медузой-крестовиком

Власти Приморского края предупредили жителей региона и туристов, отдыхающих на Японском море, о появлении на пляжах медуз-крестовиков.

Правительство опубликовало памятку, информация из которой поможет не омрачить отдых и избежать серьезных последствий для здоровья, если при купании или рыбалке человек все же получил ожог.

Специалисты напомнили, что медузы жалят при прикосновении. Яд из щупалец оставляет ожог на теле. Ужалить могут даже медузы, выброшенные на берег, или фрагменты этих существ в воде.

Частые симптомы при соприкосновении с жалящим элементом - покраснение и онемение в месте ожога. Изредка последствия могут быть более тяжелыми - анафилаксия и сердечный приступ.

Если человек получил ожог от медузы, необходимо: