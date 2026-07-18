Перхоть или псориаз: трихолог назвал главные отличия

Шелушение кожи головы, которое долго не проходит, может оказаться не безобидной перхотью, а началом псориаза. Как распознать болезнь на ранней стадии, в беседе с «Чемпионатом» рассказала врач-трихолог клиники «Доктор волос» Моника Абакелия.

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По словам эксперта, ранние проявления псориаза волосистой части головы часто путают с перхотью, сухостью или себорейным дерматитом. Пациенты месяцами лечат «перхоть», пока болезнь прогрессирует. Однако различия есть, и их можно заметить самостоятельно.

Ключевые признаки, указывающие на псориаз:

покраснение кожи в области затылка, за ушами, вдоль линии роста волос или на висках;

ощущение стянутости или жжения, усиливающееся после мытья;

плотные сухие чешуйки серебристо-белого цвета — крупнее и плотнее обычной перхоти, плохо отделяются;

под чешуйками — чувствительная розовая или кровоточащая кожа;

зуд разной интенсивности: от минимального до сильного;

чёткие границы очагов поражения (в отличие от себорейного дерматита, где границы размыты, а чешуйки жёлтые и жирные).

Трихолог подчёркивает, что при первых подозрениях важно обратиться к дерматологу или трихологу. Диагноз обычно устанавливается уже на первом приёме с помощью осмотра и трихоскопии.

Лечение псориаза требует индивидуального подхода. Из-за волос на коже головы обычные мази не подходят — назначают лосьоны, шампуни, спреи и гели. В тяжёлых случаях — системную терапию (таблетки, инъекции). Врач предупреждает, что самолечение, в том числе пилинги, может спровоцировать обострение.

Псориаз — хроническое заболевание, которое нельзя вылечить полностью, но симптомы можно быстро купировать при своевременном обращении. После ремиссии пациенты получают индивидуальные рекомендации по уходу, чтобы держать болезнь под контролем.