В России намерены улучшить систему профосмотров

Власти России займутся совершенствованием программ профилактических осмотров и диспансеризации в целях совершенствования системы профилактики. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.

Главной задачей этой работы станет изменение программ проведения профилактических осмотров и диспансеризации, чтобы более эффективно выявлять хронические неинфекционные болезни на ранних стадиях.

Согласно документу, срок реализации для этих мероприятий - октябрь 2026 года. Ответственными исполнителями назначены Минздрав России и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Доклад о выполнении будет представлен в правительство РФ.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин утвердил новую Стратегию развития здравоохранения в РФ на период до 2030 года. Документ пришел на смену аналогичной стратегии, принятой в 2019 году на срок до 2025 года.

Среди планируемых результатов к 2030 году: увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни, до 13,6%; сокращение потребления алкоголя до 7,8 литра этанола на душу населения; увеличение до 90% доли лекарств, произведенных в России, в общем объеме жизненно необходимых и важнейших препаратов; достижение уровня технологической независимости в сфере здравоохранения в 80% и многое другое.