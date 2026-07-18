Врач назвал симптомы сильного обезвоживания

При сильном дефиците жидкости может возникнуть головокружение и судороги в икроножных мышцах, а если появляются такие симптомы, как рвота, заторможенность и отсутствие мочеиспускания, то необходимо обращаться к врачу. Об этом рассказала ТАСС заведующий дневным стационаром клиники лечебного питания "ФИЦ питания и биотехнологии", диетолог, кардиолог, терапевт Татьяна Залетова.

"Когда дефицит жидкости достигает 3-5% от массы вашего тела, появляется классический симптом: резкое головокружение при попытке встать. Вы приседаете или лежите, а когда резко поднимаетесь, перед глазами начинает темнеть, возникает ощущение, что пол уходит из-под ног. Это состояние называется ортостатическим коллапсом, оно говорит о том, что сосуды потеряли свой тонус из-за нехватки жидкости и не успевают сжаться, чтобы удержать давление. Нередко на этом фоне начинаются судороги в икроножных мышцах, потому что нарушенный электролитный баланс делает мышечное волокно гипервозбудимым", - сказала Залетова.

Она добавила, что немедленная медицинская помощь необходима, если в течение 6-8 часов нет позывов к мочеиспусканию: это говорит о том, что почечный кровоток критически снижен и почки вот-вот откажут. Это состояние требует внутривенного вливания, потому что через рот нужный объем усвоить уже не получится. Также, по словам врача, возможно изменение психического статуса.

"Если на жаре человек становится заторможенным, с трудом подбирает слова, отвечает невпопад или впадает в агрессивное возбуждение, это уже не просто обезвоживание, это тепловой удар с поражением центральной нервной системы. Если вас вырвало, и вы не можете удержать в желудке даже глотка воды, попытки питья приведут лишь к повторным позывам и потере остатков солей, поэтому лечение здесь необходимо уже с участием врача", - говорит Залетова.

По ее словам, обезвоживание можно обнаружить и на более ранних этапах: для этого нужно обратить внимание на цвет мочи. Когда жидкости достаточно, моча имеет бледный, соломенно-желтый оттенок. Как только организм переходит в режим экономии, почки начинают максимально реабсорбировать воду обратно в кровь, поэтому моча становится концентрированной, приобретая темно-желтый цвет, а иногда и цвет крепкого чая или пива. Это самый ранний признак обезвоживания.

Залетова добавила, что на следующем этапе подключаются субъективные ощущения: слюна становится вязкой, тягучей, постоянно хочется сглатывать или прополоскать рот, но обычный глоток воды не приносит мгновенного облегчения. Одновременно с этим в состоянии покоя пульс становится чаще обычного. Врач пояснила, что это происходит потому, что общий объем циркулирующей крови уменьшается, она становится гуще, и сердцу приходится сокращаться быстрее и интенсивнее, чтобы протолкнуть этот вязкий объем через сосуды и доставить кислород к мозгу и мышцам.