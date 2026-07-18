Нутрициолог опроверг устойчивый миф о важности завтрака

Известное утверждение о том, что завтрак является главным приёмом пищи – маркетинговый слоган, а не медицинский факт.

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Об этом заявила клинический нутрициолог Микаэла Спэрроу. По её словам, идею о необходимости завтрака активно продвигали производители хлопьев, а позже это уже подхватили во всём мире, передаёт «Радио 1» со ссылкой на издание Nine.com.au.

При этом врач признала, что по утрам уровень кортизола естественным образом повышен. Если в это время не покушать или ограничиться сладким завтраком с низким содержанием белка и полезных жиров, то могут возникнуть значительные колебания уровня сахара в крови на протяжении дня.

«Надо понимать, что важен не сам факт завтрака, а и его состав, – подчеркнула нутрициолога. В частности, рекомендует в течение часа после пробуждения употреблять пищу, содержащую 25-35 граммов белка, например, яйца, греческий йогурт или смузи с клетчаткой и полезными жирами».

Однако не существует универсальных правил, добавила Спэрроу. Поэтому, если человек чувствует себя хорошо и сохраняет стабильный уровень энергии без завтрака, заставлять себя принимать пищу утром необязательно.