Эксперт рассказал, кому нельзя есть черную смородину

Семейный нутрициолог Наталья Шипарева в беседе с NEWS.ru предупредила, что пациентам с варикозом и тромбофлебитом нельзя употреблять черную смородину из-за высокого содержания витамина К, который усиливает свертываемость крови и может спровоцировать образование тромбов.

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По ее словам, в 100 граммах ягод содержится около 180 мкг витамина К, что значительно превышает суточную норму. Это критично для людей с венозными заболеваниями, особенно после тромбоза.

Эксперт также отметила, что органические кислоты в смородине (аскорбиновая, лимонная, яблочная) раздражают слизистую желудка и могут вызвать обострение гастрита, язвы или рефлюкса. В период ремиссии допустимы единичные ягоды после еды, но на голодный желудок — категорически нельзя. Кислоты также агрессивны для зубной эмали, поэтому морсы и соки рекомендуют пить через трубочку.

Ранее Наталья Шипарева предупредила, что употребление четырех чашек кофе в день может привести к гипертоническому кризу, а также вызвать зависимость, головную боль и упадок сил. По ее словам, кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, заставляя сердце биться чаще даже в покое, что изнашивает сердечно-сосудистую систему и может спровоцировать криз у гипертоников. Хроническая стимуляция надпочечников приводит к их истощению: без кофе возникает разбитость, с ним — тревожность и раздражительность.