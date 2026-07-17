Как препараты для похудения влияют на здоровье полости рта

Сегодня препараты для снижения веса стали настоящим трендом. Многие воспринимают их как быстрый и безопасный способ похудеть, но организм не умеет «худеть по частям». Если меняется обмен веществ, режим питания и состав тела, эти изменения затрагивают все системы организма, в том числе полость рта.

Врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель ортодонтической клиники Андрей Жук рассказал, какое влияние имеют препараты для похудения на здоровье полости рта.

Самая распространенная ошибка — думать, что если препарат действует на аппетит, то стоматологии он не касается.

«На самом деле полость рта очень чувствительна к любым изменениям в организме и нередко становится одним из первых индикаторов того, что адаптация проходит не совсем гладко», — отмечает ортодонт.

Сухость во рту

По словам врача, один из наиболее частых побочных эффектов — сухость во рту. Многие воспринимают ее как временный дискомфорт, но именно слюна защищает зубы от кариеса, поддерживает баланс микрофлоры и помогает эмали восстанавливаться после воздействия кислот.

«Когда слюноотделение снижается, естественная защита ослабевает. В результате быстрее развивается кариес, появляется повышенная чувствительность зубов, воспаляются десны, чаще возникает неприятный запах изо рта», — рассказывает Андрей.

«Оземпик-фейс»

Об этом эффекте говорят значительно реже. «Оземпик-фейс» появляется, когда из-за быстрой потери жировой ткани лицо выглядит более худым и визуально старше. Однако, по словам ортодонта, похожие процессы могут происходить и в полости рта.

«Десна — это тоже мягкая ткань, состояние которой напрямую зависит от кровоснабжения, питания и качества обменных процессов», — подчеркивает наш эксперт.

Рецессия десны

Если снижение веса происходит слишком быстро, а рацион становится бедным белком, витаминами и микроэлементами, ткани начинают восстанавливаться хуже. На этом фоне, особенно у пациентов с уже существующим воспалением десен, неправильным прикусом или заболеваниями пародонта, может ускоряться развитие рецессии десны. Это состояние, при котором десна постепенно смещается, обнажая корень зуба. Андрей:

«Зубы начинают казаться длиннее, появляется чувствительность, а улыбка визуально выглядит старше. Это не прямой побочный эффект препарата, а следствие тех системных изменений, которые происходят в организме при быстром снижении веса».

Проблемы с ЖКТ

Дополнительный фактор риска — тошнота, рвота и гастроэзофагеальный рефлюкс, которые могут сопровождать терапию, особенно в первые месяцы.

«Желудочный сок содержит кислоту, которая временно размягчает поверхностный слой эмали. Многие сразу после приступа рвоты инстинктивно идут чистить зубы, но это одна из самых распространенных ошибок. В этот момент эмаль особенно уязвима, и механическое воздействие щеткой может усилить ее повреждение», — рассказывает врач.

По его словам, гораздо правильнее сначала прополоскать рот водой или раствором пищевой соды, а чистку зубов отложить примерно на 30 минут. За это время слюна поможет восстановить кислотно-щелочной баланс, и риск повреждения эмали будет значительно ниже.

Сами препараты не разрушают зубы и не вызывают заболевания десен. При правильном назначении и наблюдении рекомендаций врача они являются эффективным инструментом лечения. Как подчеркивает наш эксперт, проблемы возникают, когда человек воспринимает их как универсальное средство для похудения, забывая, что любое быстрое изменение массы тела требует комплексного медицинского сопровождения.