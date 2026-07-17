Какой вид кофе можно пить, не опасаясь бессонницы

Диетолог Салена Сайнс заявила, что один вид кофе можно пить во второй половине дня без риска возникновения бессонницы. Его она назвала в беседе с изданием Hola.

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«Натурально обжаренный кофе из 100 процентов арабики обычно является лучшим вариантом, если вы собираетесь пить его во второй половине дня. Зерна арабики содержат примерно на 30-50 процентов меньше кофеина, чем зерна робусты. (…) Это может привести к меньшей стимуляции нервной системы», — пояснила Сайнс.

И хотя этот вид напитка значительно меньше нарушает сон, важно учитывать общее количество кофеина, которое будет зависеть от способа заваривания и размера чашки, добавила специалистка. Кроме того, она призвала учитывать индивидуальные реакции каждого человека на это вещество.

Ранее сомнолог Роман Бузунов рассказал, какие напитки улучшают сон. С этой целью он посоветовал пить молоко с щепоткой куркумы.