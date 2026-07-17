Семь привычек, которые помогут сохранить суставы здоровыми на долгие годы

Свобода движения кажется естественной частью жизни, пока суставы не начинают напоминать о себе болью, скованностью или снижением подвижности. Многие изменения в опорно-двигательной системе формируются постепенно: под влиянием образа жизни, питания, уровня активности и повседневных нагрузок.

Забота о суставах не сводится к ожиданию первых проблем, гораздо разумнее поддерживать их состояние заранее. Несколько ежедневных привычек помогают снизить риск преждевременного износа хрящевой ткани, сохранить гибкость и дольше оставаться физически активным. Что это за привычки? Мы поговорили с травматологом-ортопедом, ревматологом Родиной Ириной, чтобы поделиться ими с вами.

Поддерживайте умеренную физическую активность

Движение необходимо суставам для нормальной работы. При недостатке активности мышцы постепенно ослабевают, ухудшается кровообращение, снижается подвижность суставов. Мышцы и связки перестают выполнять полноценную поддерживающую функцию, поэтому нагрузка на суставные поверхности возрастает.

При этом чрезмерные нагрузки также могут вредить. Интенсивные тренировки без подготовки, отсутствие разминки, неправильная техника выполнения упражнений и постоянные ударные нагрузки способны приводить к микротравмам связок и хрящевой ткани.

«Для сохранения здоровья суставов подходят ходьба, плавание, занятия в воде, йога, пилатес, лечебная гимнастика. Такие виды активности укрепляют мышцы, поддерживают гибкость и позволяют сохранять подвижность без излишнего давления на суставы. Перед тренировкой стоит выполнять разминку, а после занятий уделять внимание растяжке», — говорит Ирина.

Следите за массой тела

«Каждый лишний килограмм увеличивает нагрузку на суставы, особенно на колени, тазобедренную область и позвоночник. Во время ходьбы давление на эти участки становится значительно выше веса самого тела, поэтому избыточная масса ускоряет изнашивание суставных структур», — комментирует эксперт.

Поддержание веса в пределах нормы снижает нагрузку на опорно-двигательную систему и помогает суставам дольше сохранять свои функции. Для этого важно сочетать физическую активность с рациональным питанием и избегать резких изменений массы тела, которые могут отрицательно влиять на связочный аппарат.

Особое внимание стоит уделять привычкам с раннего возраста: лишний вес в период формирования организма повышает вероятность проблем с суставами в будущем.

Формируйте рацион, полезный для суставов

Состояние суставной ткани во многом связано с тем, какие вещества поступают в организм вместе с пищей. Для поддержания хрящей, связок и костей необходимы белок, полезные жирные кислоты, витамины и минералы.

«В рацион стоит регулярно включать рыбу, особенно жирные сорта, морепродукты, орехи, семена льна, растительные масла. Эти продукты содержат омега-3 жирные кислоты, которые участвуют в поддержании нормального состояния тканей и помогают регулировать воспалительные процессы», — отмечает травматолог-ортопед.

Для костной системы важны кальций и витамин D. Их источниками могут быть молочные продукты, зеленые овощи, рыба и другие продукты, содержащие эти вещества. Овощи, ягоды и фрукты обеспечивают организм антиоксидантами, которые защищают клетки от повреждений.

Стоит ограничивать количество сахара, продуктов с большим содержанием трансжиров, избытка жареной и сильно переработанной пищи. Такой рацион способствует появлению лишнего веса и может поддерживать воспалительные процессы в организме.

Соблюдайте питьевой режим

«Суставы нуждаются в достаточном количестве жидкости. Внутри суставной капсулы находится синовиальная жидкость, которая уменьшает трение между поверхностями и обеспечивает плавность движений. При недостатке воды ее объем может снижаться, из-за чего суставам становится сложнее выполнять свою функцию. Особенно важно следить за потреблением жидкости во время физических нагрузок, в жаркую погоду и при повышенной потере воды организмом», — сообщает Ирина.

Выбирайте удобную обувь

Обувь влияет на распределение нагрузки при ходьбе и стоянии. Высокие каблуки меняют положение стопы, увеличивают давление на колени и позвоночник. Слишком плоская подошва также может нарушать естественную биомеханику движения.

«Для повседневного использования подходит обувь с устойчивой подошвой, хорошей фиксацией стопы и амортизацией. Она должна соответствовать размеру ноги, не сдавливать пальцы и не создавать лишнего напряжения. При занятиях спортом следует использовать обувь, подходящую для конкретного вида нагрузки. Правильная поддержка стопы снижает риск травм и помогает равномерно распределять давление на суставы», — говорит эксперт.

Берегите суставы от травм и неправильных нагрузок

Повреждения связок, растяжения и ушибы могут стать причиной дальнейших изменений в суставе. Особенно внимательно следует относиться к занятиям спортом, работе с тяжестями и ситуациям, где повышается риск падений.

«При подъеме тяжелых предметов важно использовать правильную технику: держать спину ровной и распределять нагрузку за счет мышц ног. Во время тренировок необходимо учитывать уровень подготовки и постепенно увеличивать интенсивность», — отмечает травматолог-ортопед.

Переохлаждение также может негативно влиять на состояние суставов, поскольку ухудшает кровообращение и может усиливать неприятные ощущения у людей с существующими проблемами.

Не откладывайте обращение к врачу при первых симптомах

Заболевания суставов редко появляются внезапно. Обычно перед выраженными нарушениями возникают первые признаки: утренняя скованность, боль при движении, припухлость, ограничение подвижности или хруст, сопровождающийся дискомфортом.

Игнорирование сигналов может привести к тому, что изменения будут обнаружены уже на более позднем этапе. При появлении необычных ощущений стоит обратиться к специалисту, который сможет оценить состояние суставов и подобрать подходящие рекомендации.

Здоровье суставов складывается из ежедневных решений: движения, питания, контроля веса, внимательного отношения к нагрузкам и своевременной реакции на тревожные признаки. Эти привычки помогают дольше сохранять активность и поддерживать качество жизни в любом возрасте.