Доктор объяснил, какая поза во сне вызывает головные боли и изжогу

Многие уверены: свернуться клубочком во сне – значит подарить себе максимум уюта и защищённости.

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Но эта, казалось бы, безобидная привычка может незаметно подрывать здоровье – и последствия способны проявиться уже утром – сон в позе эмбриона нередко становится причиной головных болей и изжоги, заявила в интервью изданию NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова.

«Сильное сгибание тела сдавливает желудок – это провоцирует заброс кислоты в пищевод, поэтому утренняя изжога и кислый привкус во рту могут стать постоянными спутниками, – пояснила она. – А пережатые сосуды шеи и спазмированные мышцы ухудшают кровоток: мозг недополучает кислород, и человек просыпается разбитым».

По словам Павловой, регулярное пребывание в такой позе постепенно нарушает естественные изгибы позвоночника, а хроническое напряжение мышц мешает мозгу погрузиться в глубокие фазы восстановления – в итоге нервная система истощается.

Кроме того, сдавливание груди и шеи способно ускорять появление морщин из-за заломов кожи. При этом у данной позы есть и отдельные плюсы. В частности, она может облегчать храп, улучшать венозный отток при варикозе и давать психологический комфорт.