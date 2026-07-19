Когда головная боль — повод для обследования, а не очередной таблетки

Головная боль, как и любая другая, заслуживает уважения и профессионального подхода. Когда таблетка перестаёт быть решением — это не повод увеличивать дозу. Это повод задать правильные вопросы и получить на них квалифицированные ответы. Врачам нужно помочь пациентам разобраться в природе их симптомов, выстроить терапию, которая лечит причину, а не маскирует её проявления.

«В клинической практике существуют чёткие «красные флаги» — сигналы, которые никогда нельзя игнорировать. Если головная боль сопровождается хотя бы одним из следующих признаков, самолечение исключено, требуется незамедлительное обращение к врачу и комплексное обследование. Внезапно возникшая «взрывная» или «ударная» боль, достигающая пика за считаные минуты, — это классический признак субарахноидального кровоизлияния, состояния, угрожающего жизни. Головная боль в сочетании с лихорадкой, ригидностью затылочных мышц и нарушением сознания может указывать на менингит или энцефалит. Если боль сопровождается онемением или слабостью в одной половине тела, нарушением речи или зрения — это прямая угроза инсульта. Головная боль, которая постепенно усиливается, становится постоянной, особенно если она беспокоит по утрам или сопровождается тошнотой и рвотой, не приносящей облегчения, — требует исключения объёмного образования внутри черепа», — сообщил «Свободной Прессе» врач-психиатр Эдуард Холодов.

Также насторожить должна боль, возникающая или усиливающаяся при перемене положения тела, а также головная боль, впервые появившаяся после 50 лет, — в этом возрасте вероятность вторичного характера боли значительно выше, отметил врач.