Терапевт предупредил о серьезной опасности традиционного варенья

Баночка варенья – привычный атрибут чаепития, который многие считают почти полезным лакомством, но врачи предупреждают: за аппетитным видом скрывается серьёзная угроза для здоровья.

Как заявил в интервью изданию «Аргументы и Факты» врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов, традиционное варенье содержит в два раза больше сахара, чем ягод, и именно это делает продукт крайне вредным.

«При нагреве в варенье сохраняются жирорастворимые витамин Е и А, каротиноиды, витамины В2 и В6, биофлавоноиды, минеральные вещества, клетчатка и пектин – в среднем теряется лишь 10-30% этих компонентов, – подчеркнул специалист. – Из-за этого создаётся обманчивое впечатление, что варенье не так уж вредно. Но оно полностью теряет пользу на фоне огромного количества сахарозы»

Даже вариант, когда ягоды просто перетирают с сахаром, добавил Спахов, не становится безопасной альтернативой, так как высокая доля сахарозы нивелирует любую потенциальную пользу.

По словам врача, ради сохранения здоровья от употребления варенья лучше вовсе отказаться. Оптимальными способами заготовки ягод он считает сушку в дегидраторе либо шоковую заморозку – так удаётся сберечь максимум ценных веществ без избытка сахара.