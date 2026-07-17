Названы неочевидные последствия нарушений сна для мозга

Нарушения сна связаны со структурными изменениями в областях мозга, отвечающих за внимание, принятие решений и эмоциональный контроль. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты метаанализа в журнале Scientific Reports.

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Исследователи проанализировали данные 57 работ с использованием МРТ, посвященных различным расстройствам сна. Они сравнили заболевания, при которых человеку трудно заснуть или поддерживать сон, включая бессонницу и апноэ, а также парасомнии — лунатизм, ночные кошмары и ночные ужасы.

Оказалось, что при разных нарушениях сна наблюдаются общие изменения в таламусе — области мозга, которая играет ключевую роль в обработке информации, концентрации внимания и мышлении. По мнению авторов, именно эти изменения могут объяснять, почему люди с хроническими проблемами со сном чаще сталкиваются с замедленной реакцией, трудностями при принятии решений и повышенным риском ошибок. При парасомниях также были обнаружены изменения в задней поясной коре, связанной с мотивацией, эмоциями и контролем поведения.

Авторы отмечают, что работа не доказывает, что нарушения сна напрямую вызывают эти изменения мозга. Пока остается неясным, являются ли они причиной расстройств сна, их следствием или оба процесса развиваются одновременно.