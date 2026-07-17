Нутрициолог предупредил о вреде популярной диеты

Интервальное голодание – одна из самых популярных диет в России: многие выбирают её в надежде быстро сбросить вес и «перезагрузить» организм.

Но у этого подхода есть и обратная сторона – врачи предупреждают о рисках, которые могут оказаться куда серьёзнее, чем кажется на первый взгляд.

Об этом в интервью NEWS.ru заявила биохимик, доказательный нутрициолог, специалист по коррекции пищевого поведения Анна Дивинская. По её словам, систематический отказ от пищи способен обернуться не только усталостью и головной болью, но и обмороками.

«Когда гликоген в печени истощается, уровень глюкозы в крови падает, а мозг, для которого глюкоза – основное топливо, начинает страдать: появляется туман в голове, снижается концентрация», – пояснила эксперт.

Особенно опасно удлинять «голодные окна» без контроля врача. Длительное голодание, добавила Дивинская, категорически противопоказано беременным и кормящим женщинам, людям с диабетом I типа и расстройствами пищевого поведения.

Даже относительно мягкая схема 16/8 безопасна лишь при полноценном питании и только для здоровых людей, а попытки ужесточить режим могут нанести вред. Переход организма на жировые запасы и рост уровня кетонов нередко сопровождается тяжёлым самочувствием, и не каждый способен это перенести без последствий.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Дивинская предупредила, что, несмотря на то, что кофе считают напитком полезным, его употребление, прежде всего в вечерние часы, крайне негативно может влиять на женскую красоту и молодость.