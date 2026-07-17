Назван самый полезный продукт северной кухни

Самым полезным продуктом северной кухни можно назвать морские водоросли. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился бренд-шеф мурманского ресторана арктической кухни «М-Клуб», расположенного в конгресс-отеле «Меридиан», Максим Галецкий.

По его словам, водоросли содержат множество полезных веществ: йод, калий, магний, железо, а также витамины A, C, K и витамины группы B. Кроме того, в этом продукте есть пищевые волокна и особые полисахариды, которые надолго обеспечивают чувство сытости и помогают пищеварению.

Бренд-шеф добавил, что водоросли содержат мало калорий и обладают насыщенным вкусом, благодаря чему в блюда с ними можно класть меньше соли и добавок.

«Я считаю, что водоросли недостаточно часто появляются не только в меню ресторанов, но и на домашних кухнях, а ведь это очень полезный продукт. Разные виды арктических водорослей дают насыщенную йодистую свежесть и естественную соленость», — подчеркнул Галецкий.

Ранее эндокринолог Анастасия Алтунина назвала самую полезную для здоровья ягоду. По ее мнению, абсолютным чемпионом можно считать чернику.

Арктическая кухня — гастрономическое направление, в котором используют локальные северные продукты. Особую популярность она приобрела в Мурманской области. Основу арктической кухни составляют рыба, морепродукты, северные ягоды и оленина.