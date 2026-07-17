Доктор рассказал, сколько соли можно съедать в сутки

Организм нуждается в натрии лишь в минимальных объёмах – всего около 500 мг в день, этого достаточно для базовых функций.

При этом привычный рацион большинства людей далёк от безопасного: разрыв между нормой и реальным потреблением соли оказывается пугающе большим.

Врач-терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен в интервью NEWS.ru заявила, что суточная норма поваренной соли составляет всего четверть чайной ложки.

«Современный рацион кратно превышает эту норму, – подчеркнула врач. – Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ограничиваться пятью граммами соли в день, но в реальности среднее потребление в России и других развитых странах достигает 8-15 граммов, а порой и превышает эту отметку».

Такая избыточность несёт риски для здоровья: избыток натрия способен провоцировать повышение давления и увеличивать нагрузку на сердечно сосудистую систему.

Специалисты напоминают: значительная часть соли поступает не из солонки, а из готовых продуктов – колбас, сыров, консервов, соусов и фастфуда, поэтому контролировать её количество бывает непросто.

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Тен назвала опасную инфекция, которой рискует заболеть молодежь.