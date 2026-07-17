Что будет с больным суставом через год без лечения

Часто пациенты с больными суставами предполагают, что боль уйдет сама и ничего не предпринимают. Однако за год такая тактика приведет к атрофии связок, спазму мышц и воспалению, которое может перейти на другой сустав, рассказал «Газете.Ru» врач высшей категории, хирург, ортопед, травматолог, эксперт в области роботизированного эндопротезирования коленного и тазобедренного сустава Павел Семиченков.

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«Хрящ не восстанавливается. Его ресурс конечен, и если он начал истончаться, через год вы потеряете не один миллиметр — вы потеряете год активной жизни. Связки и мышцы, работающие неправильно из-за боли, атрофируются или спазмируются. Формируется патологический двигательный стереотип. Вы начинаете ходить, прихрамывая, перенося нагрузку на здоровую ногу, и через год проблема становится не одной, а двухсуставной. Воспаление, которое можно было купировать за две недели противовоспалительной терапии, через год переходит в хроническое, обрастает рубцами и изменяет структуру капсулы сустава», — объяснил доктор.

Он отметил: если сустав болит более 2 недель — это не норма, лучше обратитесь к врачу.