Чем грозят диеты из интернета и как выбрать подходящий рацион

Советы по похудению из интернета могут быть опасными для здоровья
В разгар лета в Сети появляется все больше рекомендаций по похудению. Однако профессиональные нутрициологи предупреждают, что советы из интернета могут причинить серьезный вред здоровью. Многие "интернет-нутрициологи" не имеют медицинского образования, поэтому не могут ставить диагнозы. В MK.RU выяснили, как найти грамотного специалиста и подобрать подходящий рацион.
Вот главные опасности непрофессиональных диет:
- Несбалансированный рацион. Часто в Сети рекомендуют резко ограничить потребление каких-то питательных веществ (жиров, белков или углеводов). Из-за этого организм недополучает витамины, минералы, клетчатку, что приводит к проблемам со здоровьем: ослаблению иммунитета, сложностям с концентрацией, проблемам с кожей и волосами. Также недопустимы монодиеты (долго есть только один продукт), замена еды соками или БАДами, полный отказ от мяса, длительное голодание.
- Вред для систем организма. Резкое исключение жиров заставляет организм потреблять больше углеводов, что повышает риск развития диабета. Популярные белковые диеты увеличивают нагрузку на почки, в результате чего могут образовываться камни. Если же полностью отказаться от углеводов, то организм лишится важного источника энергии, отчего могут возникнуть слабость, головокружения.
- Замедление метаболизма. Экстремальные низкокалорийные диеты вредят обмену веществ, из-за чего вес может начать расти еще быстрее.
- Психологический дискомфорт. Из-за страха нарушить правила диеты могут возникнуть расстройства пищевого поведения (анорексия, булимия).
- В интернете часто не учитываются индивидуальные противопоказания. Например, интервальное голодание запрещено при сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с почками, печенью, повышенной кислотности желудка. При диабете, гипертонии и болезнях ЖКТ неправильно подобранная диета также может значительно ухудшить состояние.
Как избежать рисков
- Если "интернет-нутрициолог" не имеет медицинского образования и опыта работы с реальными пациентами, лучше отнестись к его рекомендациям настороженно.
- Если вам обещают быстрый результат без усилий - скорее всего, этот способ не работает в реальности.
- Перед тем как применять советы из интернета, расскажите о них профессиональному диетологу, гастроэнтерологу. Врач оценит риски и составит диету с учетом ваших особенностей. Перед резкой сменой рациона желательно сдать анализы, чтобы понять, каких элементов не хватает вашему организму.
При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста.