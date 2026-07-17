Чем грозят диеты из интернета и как выбрать подходящий рацион

В разгар лета в Сети появляется все больше рекомендаций по похудению. Однако профессиональные нутрициологи предупреждают, что советы из интернета могут причинить серьезный вред здоровью. Многие "интернет-нутрициологи" не имеют медицинского образования, поэтому не могут ставить диагнозы. В MK.RU выяснили, как найти грамотного специалиста и подобрать подходящий рацион.

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Вот главные опасности непрофессиональных диет:

Несбалансированный рацион. Часто в Сети рекомендуют резко ограничить потребление каких-то питательных веществ (жиров, белков или углеводов). Из-за этого организм недополучает витамины, минералы, клетчатку, что приводит к проблемам со здоровьем: ослаблению иммунитета, сложностям с концентрацией, проблемам с кожей и волосами. Также недопустимы монодиеты (долго есть только один продукт), замена еды соками или БАДами, полный отказ от мяса, длительное голодание.

Вред для систем организма. Резкое исключение жиров заставляет организм потреблять больше углеводов, что повышает риск развития диабета. Популярные белковые диеты увеличивают нагрузку на почки, в результате чего могут образовываться камни. Если же полностью отказаться от углеводов, то организм лишится важного источника энергии, отчего могут возникнуть слабость, головокружения.

Замедление метаболизма. Экстремальные низкокалорийные диеты вредят обмену веществ, из-за чего вес может начать расти еще быстрее.

Психологический дискомфорт. Из-за страха нарушить правила диеты могут возникнуть расстройства пищевого поведения (анорексия, булимия).

В интернете часто не учитываются индивидуальные противопоказания. Например, интервальное голодание запрещено при сердечно-сосудистых заболеваниях, проблемах с почками, печенью, повышенной кислотности желудка. При диабете, гипертонии и болезнях ЖКТ неправильно подобранная диета также может значительно ухудшить состояние.

Как избежать рисков

Если "интернет-нутрициолог" не имеет медицинского образования и опыта работы с реальными пациентами, лучше отнестись к его рекомендациям настороженно.

Если вам обещают быстрый результат без усилий - скорее всего, этот способ не работает в реальности.

Перед тем как применять советы из интернета, расскажите о них профессиональному диетологу, гастроэнтерологу. Врач оценит риски и составит диету с учетом ваших особенностей. Перед резкой сменой рациона желательно сдать анализы, чтобы понять, каких элементов не хватает вашему организму.

При проблемах со здоровьем необходима консультация специалиста.