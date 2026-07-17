Гастроэнтеролог ответил, кому стоит сократить потребление чая

Гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов рассказал в рубрике «Теперь вы знаете», кому стоит сократить потребление чая. По словам врача, есть определённые категории пациентов, которым он рекомендует пить как можно меньше чая или вовсе отказаться от этого напитка.

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«Особенно осторожными стоит быть беременным, детям и людям с заболеваниями почек или ЖКТ, потому что для них важны любые дополнительные источники нагрузки. Полностью «безопасного максимума» для всех нет, но в обычной жизни умеренное потребление и качественный чай считаются разумным подходом», — сказал врач.

Если отказаться от чая полностью не получается, то при выборе заварки важно смотреть на страну происхождения, репутацию бренда, наличие контроля качества. Выбирайте цельнолистовой чай вместо мелкого. В целом главный принцип простой: чем прозрачнее происхождение и чем аккуратнее обработка, тем лучше.