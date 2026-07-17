Что делать, если после прогулки в лесу у вас поднялась температура

Не исключено, что это связано с укусом нимфы клеща.

Она почти не заметна на теле, однако способна переносить опасные инфекции. Таким советом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» поделился Виктор Ларичев.

«Опасны тем, что они очень маленькие, но переносят они самые опасные инфекции, которые переносят иксодовые клещи, — и это клещевой энцефалит. Нимфы тоже могут переносить его. Нимфа отличается от взрослой особи тем, что она станет взрослой особью. Но и те, и другие питаются: присасываются к человеку. Большого взрослого клеща легче увидеть, а нимфу можно просто не заметить. [Как понять, что укусил этот клещ? — прим. ГМ]. Никак. Либо найти присосавшуюся нимфу или клеща, либо надеяться. Если вы ходили по лесу, а через какое-то время у вас поднялась температура, то надо обратиться к врачу, сказать, что был в лесу, но ничего не нашли. Он мог присосаться, успеть заразить, но потом по каким-то причинам отвалиться. А вообще, если вы живёте в регионе, где есть клещевой энцефалит, надо вакцинироваться. Это единственное средство, которое защитит от клещевого энцефалита».

Ранее Роспотребнадзор опроверг сообщения СМИ о якобы появившихся в России «наноклещах». В ведомстве рассказали, что речь идёт не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей. Их размер составляет от 1 до 2 мм.