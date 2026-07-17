Предотвращает фиброзы и кальцинозы: может ли зелень защитить ваши легкие

Австралийские ученые пришли к мнению, что регулярное употребление листовых зеленых овощей, таких как шпинат, кейл и брокколи, может помочь сохранить здоровье легких с возрастом. Они обнаружили взаимосвязь между потреблением витамина K1 и более низким риском развития хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). Высокое потребление этого витамина также лучше сказывалось на работе легких. Однако в результатах исследования отметили, что работа показывает лишь статистическую связь, не доказывая предположения о том, что листовая зелень предотвращает развитие ХОБЛ. Могут ли шпинат, кейл и брокколи положительно влиять на легкие, «Вечерней Москве» рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

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Она объяснила, что при дыхании легкие постоянно сужаются и растягиваются. Трансформация происходит за счет эластина, который помогает удерживать их форму.

При заболеваниях легких идет достаточно быстрое разрушение эластина. Витамины группы K и витамин K1 в частности отвечают за предотвращение этого процесса, а также кальциноза, при котором так же теряется эластичность тканей, — сообщила диетолог.

Она предположила, что именно защита со стороны К1 от потери эластичности позволила ученым прийти к выводу о том, что этот витамин может предотвратить ХОБЛ и положительно повлиять на здоровье легких. Заболевания этого органа, как правило, связаны с воспалительным процессом. А он может быть вызван разными факторами, в том числе аутоиммунными заболеваниями.

Например, коронавирус вызывал ответ иммунной системы на себя, попадая в организм. Иммунитет пытался его уничтожить, но в результате возникали хронические воспаления и тромбы, и человек мог умереть от полиорганной недостаточности. Воспаление было настолько сильным, что блокировалась возможность обмена кислорода и образовывался фиброз — замещение легочной ткани рубцами, которое приводило к нарушению газообмена и одышке, — привела пример эксперт.

Чтобы убрать воспаление, организму нужны различные микро- и макроэлементы. В любых овощах, в том числе листовых, есть клетчатка. Разнообразие овощей и поступающей из них клетчатки подпитывает полезные бактерии человека, которые в том числе регулируют реакцию иммунной системы на то или иное воспаление. Чем меньше уровень хронического воспаления в организме, тем лучше регулируется его реакция на любые патогены, в него вторгающиеся.

С возрастом у человека начинается разрушение вилочковой железы — главного органа иммунной системы, который «обучает» белые кровяные тельца распознавать чужеродные белки и вирусы, а также синтезирует собственные белки, управляющие иммунным ответом. Соответственно, белки с возрастом начинают работать не совсем корректно: иммунная система неверно посылает команды и отвечает на уровни воспаления. Зачастую процесс разрушения тоже связан с хроническими воспалениями, — добавила собеседница «ВМ».

Во многих овощах, в том числе в зеленых листовых, есть антиоксиданты и хлорофилл, которые обладают защитным эффектом, а также помогают выводить патогены и токсины. Соломатина предположила, что этот фактор тоже может оказывать положительное влияние на здоровье легких.

Если возвращаться к роли витамина K, то он важен для эластичности легких, чтобы в них не образовывались фиброзы и кальцинозы. С возрастом человек теряет эластичность всего, в том числе сосудов. Но она важна для прохождения крови, обогащенной кислородом, и газообмена. Так что в этом вопросе все взаимосвязано, — заключила диетолог.

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