Фармацевт предупредил об опасности популярного лекарства

Фармацевт предупредила об опасности популярного лекарства
Фармацевт Карлота Серра Джорба заявила, что одно популярное лекарство, которые многие люди пьют перед обильным застольем для улучшения пищеварения, на самом деле только вредит здоровью. О его опасности она предупредила в разговоре с изданием HuffPost.
Как рассказала Джорба, многие люди пьют омепразол, чтобы справиться с изжогой и гастроэзофагеальным рефлюксом после обильного приема пищи. Лечебное действие этих таблеток реализуется за счет снижения выработки соляной кислоты в желудке, пояснила она.
Однако соляная кислота необходима организму для правильного переваривания пищи и усвоения значительной части содержащихся в ней питательных веществ, поэтому из-за препарата у человека может возникнуть дефицит витаминов и минералов, подчеркнула специалистка.
«Если вы хотите облегчить пищеварение, то омепразол действует прямо противоположным образом», — добавила Джорба.
Он также препятствует действию ферментов, ответственных за переваривание белков и жиров, заключила она.