Волосы выпадают и ногти ломаются: как организм кричит о дефиците железа

Тяга грызть лёд или вдыхать резкие запахи — не странность, а возможный сигнал, который посылает тело задолго до анемии. Какой анализ сдавать, если гемоглобин в порядке, но самочувствие говорит об обратном, и почему самодиагностика здесь опасна?

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«Да, ферритин может быть низким даже при нормальном гемоглобине. Уровень гемоглобина показывает, насколько эффективно кровь сейчас переносит кислород и достаточно ли факторов кроветворения для полноценной работы костного мозга. А ферритин отражает запасы железа в организме в целом. То есть гемоглобин может еще оставаться в пределах нормы, а склады железа уже могут быть практически пустыми», — пояснила в комментарии RuNews24.ru к.м.н., ассистент кафедры онкологии, гематологии и лучевой терапии ИМД Пироговского Университета Наталья Сидорова.

Эксперт отметила, что организм устроен так, что сначала расходует запасы, и только потом, когда дефицит становится более выраженным, начинает снижаться гемоглобин и формируется анемия. Поэтому низкий ферритин при нормальном гемоглобине — это часто ранняя стадия дефицита железа.

«Важно понимать, что железо нужно не только для гемоглобина. Оно участвует в работе мышц, нервной системы, ферментов, иммунной системы, влияет на состояние кожи, волос, слизистых. Поэтому человек с низким ферритином может жаловаться на слабость, быструю утомляемость, снижение переносимости физической нагрузки, головокружение, сердцебиение, выпадение волос, ломкость ногтей, сухость кожи. Иногда появляются необычные пищевые пристрастия: хочется есть мел, лед, землю, нюхать резкие химические запахи. В медицине это называют извращением вкуса, или пикацизмом. Тяга к мелу или льду не является нормальной особенностью организма, это как раз повод проверить обмен железа».

При этом эксперт обращает внимание на важный момент: усталость, выпадение волос и слабость не всегда связаны только с железом. Это очень неспецифические жалобы. Они могут быть при нарушениях функции щитовидной железы, дефиците витамина B12, фолиевой кислоты или витамина D, хроническом стрессе, депрессии, недосыпе, воспалительных заболеваниях, аутоиммунных процессах и многих других состояниях.