Врач назвала три неочевидных признака дефицита ферритина

Эти симптомы многие люди ошибочно списывают на усталость или погоду. Терапевт Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Елена Маслова в беседе с NEWS.ru назвала признаки, которые могут указывать на критически низкий уровень ферритина в организме.

По словам специалиста, одним из первых сигналов является постоянное ощущение холода в конечностях. При дефиците железа нарушается периферическое кровообращение: организм перераспределяет кровоток в пользу сердца и мозга, «обделяя» руки и ноги. Из-за этого они не только мёрзнут, но иногда и немеют.

Второй группой признаков врач назвала неврологические проявления. Головные боли, усиливающиеся к вечеру, головокружения при резкой смене положения тела и шум в ушах часто воспринимаются как метеозависимость или сосудистые проблемы. Однако, как пояснила Маслова, причина может крыться в хроническом кислородном голодании мозга — самого чувствительного к кислороду органа. Именно это также вызывает так называемый «туман в голове», когда становится сложно сосредоточиться, ухудшаются память и концентрация внимания.

Третьим маркером является ухудшение состояния внешних покровов. При низком ферритине волосы теряют блеск, становятся ломкими, начинают интенсивно выпадать и медленно расти. Ногти истончаются, расслаиваются, на них могут появляться поперечные полосы, а кожа становится сухой, бледной и склонной к шелушению.

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