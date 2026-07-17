Стремление наказать себя тренировкой после переедания назвали нездоровым

Попытка избежать набора веса любыми способами сразу после еды — это признак расстройства пищевого поведения. Об этом в разговоре с RT предупредила кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

«Кто-то стимулирует рвоту, кто-то устраивает "голодные" дни и без веских причин назначает себе слабительные и диуретики. А кто-то истязает себя на силовых тренировках и кардио», — привела примеры специалист.

Врач подчеркнула, что один лишний кусок торта не превратится в жир мгновенно. Чтобы набрать килограмм чистого жира, нужно употребить свыше 7 тысяч лишних килокалорий. Колебания стрелки весов вверх обычно вызваны задержкой жидкости из-за соленой пищи или алкоголя, а также содержимым кишечника. Эти 200-300 граммов исчезнут сами собой при возврате к привычному рациону, добавила она.

Единственный здоровый способ снизить вес — создать умеренный дефицит калорий без крайностей, соблюдая здоровые принципы питания и необходимую активность в течение дня. Так, вместо многочасовых изнурительных нагрузок достаточно регулярной ходьбы. Согласно рекомендациям ВОЗ, организму требуется от 150 до 300 минут умеренной аэробной активности (плавание, бег трусцой, велосипед) в неделю. Интенсивные тренировки (кроссфит, тяжелая атлетика) следует ограничить 150 минутами.

«Нормальный темп похудения медленный, когда вес снижается примерно на 0,5-1 килограмм в неделю», — подытожила Кашух.

Ранее клинический нутрициолог Микаэла Спэрроу рассказала, что известная фраза о том, что завтрак является главным приемом пищи, появилась как маркетинговый слоган, а не является медицинским фактом.