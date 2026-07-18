На заре сезона: как выбрать арбуз без рисков для здоровья

Арбузы начали появляться на прилавках магазинов, но не все из них полезны для здоровья, сообщили эксперты. Как правильно выбрать ягоду и чем она полезна, разбиралась Москва 24.

Полезно, но с условием

Ранние арбузы уже начали появляться в магазинах, однако считать их таковыми не всегда правильно, рассказала Москве 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам эксперта, это понятие было актуально раньше, поскольку речь шла о сортах, которые "по графику" созревали к августу в Астрахани и Краснодарском крае.

"Однако сейчас арбузы начали ввозить из теплых стран, в том числе из Ирана, уже с мая. Для них это не ранние ягоды, а уже полностью созревшие", – отметила врач.

При этом важно помнить, что любые арбузы, даже выращенные в естественных условиях, содержат нитраты – они есть в почве и воде и нужны для роста растения. Чтобы ускорить его, такие вещества начинают добавлять дополнительно, объяснила эксперт.

"Если арбузы перекачаны нитратами, это видно: ягоды достаточно крупные, при разрезе видны желто-белые толстые прожилки, мякоть малиново-красная, но на вкус такой продукт не дозрел, не набрал сладости под солнцем".

Употребление нитратов может быть опасным для здоровья, напомнила эксперт. Вещества переходят в нитриты, а затем в нитрозамины, которые связывают с риском развития онкологии, отметила эксперт.

Также нитраты способны переводить гемоглобин в неактивную форму, что нарушает дыхание тканей. Такое состояние крайне вредно для пациентов с сердечно-сосудистыми и бронхолегочными заболеваниями. Еще оно несет риски при беременности, поскольку ребенку для развития необходим кислород, подчеркнула эксперт.

При этом в целом арбуз достаточно полезен: он содержит необходимый организму магний, который нормализует работу нервной системы, участвует в производстве энергии в клетке и усвоении кальция. Также элемент расширяет сосуды, предотвращает спазмы и помогает при аритмии.

"Еще в ягоде находится калий: он убирает лишнюю жидкость и необходим для работы сердечной мышцы. В плодах также есть цитруллин – аминокислота, которую используют спортсмены. Она предохраняет мышцы от разрушения, увеличивает силу и выносливость", – отметила диетолог.

Эксперт добавила, что в арбузе содержится и клетчатка, необходимая для полезных бактерий в кишечнике, и ликопин – антиоксидант, помогающий профилактировать проблемы с предстательной железой у мужчин, в том числе рак.

"Кроме того, в продукте есть структурированная вода, хорошо проходящая в клетки, в отличие от обычной, на которую организм тратит энергию. Поэтому арбуз оказывает мочегонное, расслабляющее и легкое желчегонное действие".

Тем не менее ягода может задерживать жидкость из-за большого количества сахара. Сахароза повышает уровень глюкозы в крови, поэтому диабетикам и людям с инсулинорезистентностью нужно ограничивать употребление плодов.

Допустимая порция арбуза в день достигает 150–200 граммов. Если хочется больше, то съесть дополнительную порцию лучше в другой прием пищи. Также не стоит употреблять арбуз до корки, нитраты концентрируются ближе к ней, заключила Соломатина.

По пунктам

Фото: m24.ru

При выборе в первую очередь нужно обращать внимание на упругость формы, посоветовала категорийный директор департамента закупки свежих фруктов и овощей "Самоката" Мария Чугурова.

"В арбузе больше 90 процентов жидкости, в нем растворены сахара, витамины группы В, витамин С, калий, магний, железо. Доля сахаров – от 5,5 до 13 процентов, в основном это фруктоза, глюкоза и сахароза. Когда он созревает, клетки наполняются этим составом, а корка становится твердой и упругой, как хорошо накачанный мяч: при нажатии пружинит и не оставляет вмятин. Это самый надежный признак того, что плод дошел до кондиции, был вовремя сорван и сохранил свои вкусовые качества", – отметила она.

Следующий ориентир – так называемое земляное пятно, естественная отметина, которая появляется на том боку, где арбуз соприкасался с почвой. У созревшего плода оно должно быть размером с кулак, желтым или даже оранжевым: чем ярче оттенок, тем больше сахара накопил арбуз.

"Крупное бледное пятно больше мужской ладони, наоборот, говорит о том, что он рос в недостаточно благоприятных условиях и может оказаться водянистым. О том, насколько арбуз налился соком, говорит и его вес. Спелый арбуз должен быть увесистым, идеальный экземпляр весит около 5–8 килограммов. Если он подозрительно легкий для своего размера, то, возможно, он уже начал вянуть, а если настолько тяжелый, что его неудобно нести, скорее всего, он перерос и будет водянистым", – пояснила эксперт.

Говоря о методе постукивания, Чугурова отметила, что характерный звонкий, гулкий звук будет сигнализировать о более зрелом и сладком арбузе. Глухой звук означает, что он перезрел и начал портиться.

При этом даже самый спелый арбуз требует правильного обращения: перед нарезкой любой плод нужно тщательно мыть с мылом и щеточкой. Хранить разрезанный арбуз рекомендуется только в холодильнике при температуре от 2 до 6 градусов, а съесть его нужно в ближайшие пару дней.

Эксперт также подчеркнула, что разрезанный арбуз в холодильнике быстро впитывает посторонние запахи, поэтому нежелательно ставить его рядом с луком, чесноком или копченостями.