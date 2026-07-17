Эксперт рассказал о признаках опасной шаурмы

В первую очередь при покупке шаурмы нужно обратить внимание на внешний вид повара, посоветовали в беседе с RT эксперты Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества.

«Если он работает в грязном кителе, без перчаток и головного убора, это плохой знак. Также на рабочей поверхности не должно быть посторонних предметов: телефона, ключей, курительных принадлежностей, лекарств и прочего», — подчеркнули аналитики.

В помещении для готовки обязательно должна быть раковина, если её нет, от покупки в этой точке стоит отказаться, посоветовали они.

«Сама раковина должна быть чистой и регулярно обрабатываться после мытья продуктов. Если повар моет руки в раковине, в которой лежат продукты, например овощи или зелень, это серьёзное нарушение санитарных правил», — предупредили в организации.

Там также посоветовали обратить внимание на наличие кондиционера, добавили специалисты.

«Что касается продуктов, то они должны быть свежими и вымытыми. Предпочтительнее, когда мясо срезают сразу с вертела, а не достают из холодильника — там оно может быть уже несвежим. Качественный соус для шаурмы должен быть густым, однородным, без признаков расслоения и пожелтения», — подчеркнули собеседники RT.

Если консистенция слишком жидкая или присутствует кисловатый запах, вероятно, он хранился неправильно и успел испортиться, поэтому от употребления такого продукта лучше отказаться, заключили они.

Ранее россиян предупредили, что летом традиционно растёт число случаев заражения энтеровирусными инфекциями, в том числе вирусом Коксаки.