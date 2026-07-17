Диетолог объяснила, как избежать переедания на шведском столе

В отелях, работающих по системе «всё включено», шведский стол привлекает гостей богатым выбором блюд, однако именно это разнообразие нередко ставит перед отдыхающими непростую задачу — удержать себя от переедания.

Как отмечает врач‑диетолог Ирина Кумышева, обилие еды превращается в своего рода ловушку для мозга: каждый новый продукт пробуждает рецепторы удовольствия, и человек продолжает тянуться за добавкой, не прислушиваясь к сигналам организма о том, что он уже сыт.

По мнению специалиста, современные средства для контроля веса позволяют сгладить подобную реакцию и сделать питание в отпуске более разумным. Так, при использовании препаратов наподобие Седжаро снижается острота дофаминового отклика на новые вкусы. При этом еда не перестаёт радовать, но исчезает навязчивое стремление пробовать всё подряд ради эмоционального подъёма. Диетолог проводит аналогию с просмотром фильма: история по‑прежнему увлекает, но пропадает импульсивное желание торопить события. Об этом пишет lenta.ru.

Эксперт подчёркивает, что сама организация шведского стола фактически подталкивает к тому, чтобы есть больше. Научные данные подтверждают эту тенденцию: если число блюд на раздаче увеличивается с 9 до 27, калорийность съеденного вырастает примерно на 75 %, причём основной прирост дают жирные и сладкие продукты. Ещё сильнее аппетит разжигает разнообразие вкусов — в ходе экспериментов люди съедали примерно на 60 % больше, когда блюда заметно отличались друг от друга. Это происходит потому, что интерес к уже попробованному быстро слабеет, а очередной новый вкус снова запускает выброс дофамина и отодвигает ощущение насыщения.

Такая модель пищевого поведения сложилась в процессе эволюции: в прошлом она помогала человеку выживать, когда еды было мало. В современных условиях, когда изобилие блюд стало нормой, этот механизм нередко оборачивается против самого человека — отдых превращается в бесконечную погоню за новыми вкусовыми ощущениями.

Как поясняет диетолог, агонисты рецепторов ГПП‑1 действуют на эту систему достаточно избирательно: они не лишают еду привлекательности, но помогают быстрее ощутить сытость и уменьшают эмоциональную ценность каждой дополнительной порции. Многие пациенты замечают, что привычные объёмы пищи начинают казаться чрезмерными, особенно в жаркую погоду. Благодаря этому следовать совету не доедать, если голод уже прошёл, становится не борьбой с собой, а вполне естественным решением.

При этом специалист предостерегает: на фоне приёма подобных препаратов меняется и реакция на алкоголь — он усваивается быстрее и оказывает более сильное действие. В отпуске увлечение коктейлями способно свести на нет эффект терапии и повысить риск нежелательных реакций, поэтому к спиртным напиткам следует подходить с большой осмотрительностью.

Базовые принципы сбалансированного питания при этом остаются прежними: в рационе по‑прежнему должны присутствовать достаточное количество белка и клетчатки, а также соблюдаться нормальный питьевой режим. Терапия не отменяет этих правил, а лишь помогает контролировать размер порций более непринуждённо — без необходимости скрупулёзно вести подсчёт калорий.