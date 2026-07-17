Психиатр рассказал о связи лишнего веса с работой мозга

Согласно прогнозам министерства здравоохранения России, к 2030 году с ожирением может столкнуться каждый второй взрослый россиянин. Это катастрофа, так как у людей с ожирением снижается работоспособность мозга, рассказал "Газете.ру" профессор, врач-психиатр, эксперт АНО "НИИ функционального питания" Михаил Дробижев.

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По словам специалиста, лишний вес ведет к повышению давления и развитию инсультов. Кроме того, пища, богатая углеводами, повышает уровень глюкозы в крови. Последняя отключает орексиновые нейроны мозга, которые отвечают за его активность и когнитивные способности. В результате работа мозга снижается, а после приема пищи наступает длительная сонливость.

Дробижев отметил, что под влиянием жирной и углеводной еды происходит выброс дофамина – нейромедиатора удовольствия – в системе вознаграждения мозга. Многие люди впадают в зависимость от "пищевого дофамина". Поведение больного ожирением напоминает поведение людей с другими зависимостями, например алкоголизмом.

У таких пациентов наблюдаются сильное желание есть и труднопреодолимая тяга к пище, сниженная способность контролировать прием еды, переедание и безуспешные попытки сократить потребление, постепенное повышение количества пищи для насыщения, а также поглощенность едой – ради приема пищи человек отказывается от других форм наслаждения и интересов.

Дробижев уточнил, что препараты, снижающие аппетит, не приносят удовольствия, и после окончания курса лечения переедание и увеличение массы тела возобновляются.

Эффективное снижение веса требует изменения сознания и образа жизни, перехода на правильное питание на постоянной основе.

Кроме того, хорошие результаты дает мультидисциплинарный подход, когда с человеком работают эндокринологи, психиатры, наркологи и психологи. Также нужен поиск новых источников удовольствия для мозга, ограничение жиров и углеводов, заключил психиатр.

Ранее эндокринолог Анна Одерий сообщила, что привычка пить холодный кофе может привести к набору веса. По ее словам, летом становятся популярны кофейные коктейли со льдом, в которые добавляют сладкие сиропы, карамель, сливки и мороженое. В результате один большой стакан может содержать столько сахара, сколько содержится в нескольких конфетах или кусках торта.