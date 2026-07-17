Врач предупредила о продуктах, способных вызвать солнечные ожоги

Сельдерей, петрушка и инжир могут усилить восприимчивость кожи к солнечному воздействию и привести к ожогам. Об этом «Москве 24» рассказала заведующая дневным стационаром федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог Татьяна Залетова.

По ее словам, в период солнечной активности опасность представляют продукты, содержащие фурокумарины – природные фотоактивные соединения. К ним относятся сок кожуры цитрусовых, особенно лайма и грейпфрута. Если капли попадут на кожу под солнцем, они вызовут химические ожоги с волдырями, покраснением и гиперпигментацией.

Врач также посоветовала соблюдать осторожность с сельдереем и диким пастернаком. Если употребить их в большом количестве, особенно в виде свежевыжатого сока, они насытят кровоток фурокумаринами, в результате чего кожа временно станет уязвимой к солнцу изнутри. К этой же группе относятся инжир.

«А еще не советую летом пить чай или настойки со зверобоем. Растение содержит гиперицин – активное вещество, мощнейший фотосенсибилизатор. У людей со светлой кожей он может вызывать серьезные фотодерматиты даже при недолгом пребывании на солнце», – предупредила Залетова.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина до этого говорила, что для равномерного загара рекомендуется употреблять продукты, богатые ликопином и бета-каротином: арбузы, персики, тыкву, морковь, абрикосы, облепиху. Она пояснила, что эти овощи и фрукты отдают организму свободные электроны.

Ранее врач рассказала, какие продукты нужно есть для безопасного загара.